長嶋一茂、サンドウィッチマンに対抗心！ロケ中に羽田美智子へ質問「どっちがいい？」

5月1日（金）の『ザワつく！金曜日』は、ゴールデンウイーク特別編。

人気観光地・箱根をテーマに、スペシャル企画「ザワつく！金曜日 箱根最強開運ツアー」との豪華合体3時間スペシャルが放送される。

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「ザワつく！金曜日 箱根最強開運ツアー」ブロックでは、長嶋一茂、羽田美智子、高橋茂雄（サバンナ）という神社仏閣好きな3人が、箱根の三社参りに繰り出す。

今回3人がめぐるのは、箱根神社、九頭龍神社、箱根元宮の3つの神社。

なかでも箱根元宮には午年の今年、さらに強力な御利益を授かるという神秘の岩「馬降石」があるという。午年生まれの一茂は「それは行かないと！」「オレのためにあるようなロケだね！」と大乗り気で出発する。

“年男”一茂が期待する馬降石とは、いったいどんな開運スポットなのか？

箱根神社は、一茂が結婚式を挙げた思い出の場所。

一茂は自ら手紙を書き、高倉健さんに披露宴に列席してもらったという秘話を告白。結婚式の貴重映像も公開し、羽田も高橋も「初々しい！」と驚く。

一茂はさらに、30歳で現役を引退した直後、ひとりで九頭龍神社を訪れたときに遭遇した不思議体験も激白。絶望のどん底にいた一茂を救ってくれた、驚きの光景とは？

このほか、大涌谷の絶景ポイントなどの名所や、一茂がこよなく愛する蕎麦店、ふわとろ餅が絶品の和菓子店、老舗ベーカリーなど極上グルメも堪能。

ところが旅のクライマックスで、一茂がまさかの脱落!? はたして一茂に何が起きたのか？ 3人は無事、箱根三社参りをコンプリートできるのか？

道中、一茂は「羽田さんといるといいよな〜。一緒にいると、ほわーんとした雰囲気になる！」とゲストの羽田をべた褒め。

「『帰れマンデー見っけ隊!!』にもよく出てるよね!? （この番組と）どっちがいい？」とサンドウィッチマンに対抗心を燃やすが、はたして羽田の答えは？

◆人生初週刊誌は箱根で激撮された!?

『ザワつく！金曜日』ブロックでは、箱根をテーマに「ポイントざくざく！ 1位を当てるな選手権」を開催。

「行ってよかった箱根の観光スポットランキング」の“1位ではないもの”を、一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が予想する。

今こそ行きたい、箱根の名所がこぞってランクイン。はたしてどんなランキングが出来上がったのか？ 最後は、箱根の激レア行列グルメをかけたルーレット対決で3人が大騒ぎする。

また、一茂が長嶋家の箱根の別荘にまつわる仰天エピソードを打ち明け、スタジオが衝撃に包まれる場面も。

一茂が人生で初めて写真週刊誌に“激撮”された場所が、箱根だった!? いったいどんなシチュエーションだったのか？