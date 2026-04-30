ＧＷ直前 彦根市で「空き巣」相次ぐ

４月２８日に滋賀県彦根市で発生した連続空き巣事件。被害にあった住宅５軒のうち４軒は琵琶湖岸そばの住宅街にあり、現金５５万円のほか高級外車など計約１４００万円相当が盗まれたということです。

【写真を見る】こじ開けられた玄関ドア…枠はぐにゃりと変形

玄関が工具のようなものでこじ開けられたり、窓ガラスが割られたりするなど手口は似ていて、同一犯の可能性もあるとみられています。

レジャーや帰省で家を留守にする人も多くなるゴールデンウィーク。気をつけたい「防犯」について、防犯アドバイザー・京師美佳さんに聞きました。

◎取材

京師美佳氏 防犯アドバイザー

棚瀬誠氏 元兵庫県警刑事部長・元警察庁キャリア

現金・高級車・貴金属など…半径３００ｍの範囲に被害集中

４月２８日、滋賀・彦根市で起きた連続空き巣事件。同じ町内で４件、約１０ｋｍ離れた町で１件、計５件が発生しました。被害家屋はいずれも不在だったということです。

＜侵入手口＞

▼玄関などをこじ開けて侵入

▼窓ガラスを割って侵入

＜被害品＞

▼現金 合計５５万円

▼物品 高級車・貴金属など 時価合計約１４００万円

狙われた住宅のうち4軒は、半径３００ｍの範囲内に集中。一体どんな場所なのか…

琵琶湖そばの閑静な住宅地 住宅の半数は「空き家」「別荘」

４軒が被害に遭ったのは、滋賀県彦根市新海浜。目の前に琵琶湖が広がる非常に静かな住宅街です。

この地区の住民によると、新海浜には約２５０軒の住宅があり、うち半数は空き家や別荘として使われているそうです。

昭和時代に別荘地として開発され、約３０年前は家も少なかったようですが、マリンスポーツを目的に移り住んできた人や、コロナ禍以降はリモートワーク普及の影響で移住する人もいたと言います。

また、ペットと一緒に泊まれるホテルがあり、季節に関係なく滋賀県外のナンバーの車もよく通る場所だということです。

「今、地方や郊外の古い住宅街が狙われている」

防犯アドバイザーの京師美佳氏は「今、地方や郊外の古い住宅街が狙われている」と言います。

（防犯アドバイザー 京師美佳氏）

「実は今、全国的に窃盗団が増えていて、地方や郊外の古い住宅街が狙われています。これまで何も犯罪が起きず、住民が比較的安心している…こうした場所は防犯カメラなども少ないので被害に遭いやすく、1日で１０件以上の被害が出ている町も続出しています」

この地区に住む人は「普段はとても静かで良い場所。これまで連続空き巣被害はなかった」と非常に驚いていました。

また、この地区の比較的新しい家にはセキュリティ会社のステッカーが貼られている一方、防犯カメラは少ない印象です。

１２時間で被害5件「１日かけて行われるのは珍しい」

空き巣が入ったのは午前７時ごろ～午後７時ごろ。この１２時間に５件の被害がありました。長時間、同じ場所にとどまるというのは、犯人にとってリスクでは…？

（防犯アドバイザー 京師美佳氏）

「今回のように１日かけて行われるのは珍しい。ただ、別荘地で人が比較的少ない＝隠れたり待機したりする時間ができたのではないかと思います」

「また、この地域の街灯は古いタイプのもので、夜間だとほとんど見えなくなるのではないかと思われます」

犯人は「車を盗んでいることから“プロの窃盗団”の可能性」があると元兵庫県警刑事部長・元警察庁キャリアの棚瀬誠氏は指摘。盗んだ車をさばけることが前提の動きをしていて、複数人いる可能性もあると言います。

（防犯アドバイザー 京師美佳氏）

「（車は）盗んだ後、すぐには売れません。通常、海沿いのヤードに数日置かれて解体されるか、そのまま船で海外に運ばれますが、それはルートがないと無理なのです」

また棚瀬氏は、「長期休みの時期はその場でターゲットを決めることも」あると話します。その場合、電気メーターなどをチェックするようです。

ＳＮＳが“留守アピール”になってしまう！？ＧＷの防犯対策３つ

ゴールデンウィークに心がけたい防犯対策は次の３つです。

（１）ＳＮＳは事後報告

（２）新聞・郵便はストップ

（３）タイマー付き照明を活用

（防犯アドバイザー 京師美佳氏）

「ＳＮＳ投稿が“留守アピール”になることもありますし、新聞などが溜まっていると見た目ですぐ分かってしまいます」

「また、ゴールデンウィーク期間に旅行される人も多いと思いますが、天井のシーリングライトはタイマー設定ができますので、夜８時～翌４時など、人がいなくても照明がつくようにセットしてから旅行に行くのが良いと思います」

空き巣が嫌がる４原則 趣味が防犯を兼ねる？

空き巣が嫌がる４原則は次のとおり。

（１）音

▼窓の開閉や振動に反応するアラーム

▼音の目安は１００ｄＢ（パトカーのサイレンは１１０ｄＢ）

（２）光

▼動きに反応するセンサーライト

▼明るさの目安は３００ルーメン（自転車のライト程度）

（３）時間

▼補助錠をつけるなら上

▼窓フィルムは防災用でなく防犯用を（０．３５ミリ以上＝５分かせげる）

（４）人の目

▼防犯ステッカー

▼玄関に花を置く

（防犯アドバイザー 京師美佳氏）

「例えばガーデニングが趣味であれば、門扉や駐車場に花を並べておくと通行人が見てくれます。人の目のあるところでカギを壊すのは怖いのですね。これを『防犯環境設計』と言います」

ただし、これらは犯罪者に入ってこられないようにする＝“守る防犯”。最近では、侵入を躊躇しない荒っぽい犯罪が増加しています。

では、どうすれば…

そこで必要なのが、家に入ってこられた場合を想定した“攻める防犯”です。

▼「見えてるぞ！」など、会話ができる見守りカメラ

▼防犯ブザーを寝室にも常備

（防犯アドバイザー・京師美佳氏）

「スマートフォンを使ってカメラから声を出す『双方向通話機能』というものがあり、庭などに入られたとき、『通報したぞ』と言うと驚いて逃げ出します」

「在宅中の強盗もあります。玄関と寝室にも防犯ブザーを置いておくと、周りにも聞こえて通報してもらいやすくなります」

もし空き巣に居合わせたら、スマートフォンを持ってカギのかかる場所に避難し、１１０番をするようにしてください。

（2026年4月30日放送 MBSテレビ「よんチャンＴＶ」より）