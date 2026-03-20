大阪・東淀川区マンションの男性遺体 両手指に刺し傷や切り傷 「防御創」か 心臓貫通する2か所の刺し傷で先月下旬に死亡とみられる 殺人事件として捜査

大阪市東淀川区のマンションで胸などを刺された男性の遺体が見つかった事件で、男性の両手に抵抗した際にできたとみられる「防御創」があったことが…