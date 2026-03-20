MBSニュース
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【近畿の天気】２１日（土）は紫外線が気になるくらいの晴れ 雨傘は全く必要ナシ 桜の成長を後押しする暖かさ
３月２１日（土）の近畿地方は、文句なしの晴れ。３連休の中日は、お出かけ日和に恵まれそうです。 日本付近に高気圧が移動してきて、近畿地方を…
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観光列車「天空」多くのファンに惜しまれながら定期運行を終了 「寂しい」「またいつかどこかで…」 ４月からは新たに「ＧＲＡＮ天空」が運行へ 南海電鉄
「またいつかどこかで」。観光列車「天空」が、きょう３月２０日で定期運行を終えました。 ２０日、最後の定期運行となった「天空」。南海高野線…
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【卑劣】“睡眠薬入り飲料”を飲ませて性的暴行や性的暴行未遂…１０～２０代の男性らが被害 元大学職員の４８歳男に懲役１２年 判決詳報
１０代から２０代の男性らに対し、睡眠薬などが入った飲み物を飲ませて性的暴行を加え、その様子を動画撮影するなどした元大学職員の男（４８）に対し…
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連休初日「春分の日」の２０日は各地でイベント大盛況！吹田・万博記念公園では全国各地“自慢の海鮮グルメ”集う「魚ジャパンフェス２０２６」
連休初日は穏やかな晴れの天気となり、行楽地は大勢の人でにぎわいました。 穏やかな天気となった春分の日。各地でイベントが開かれました。 …
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「誰も寄り付かなかった」錆びた鉄骨むき出しの“廃墟タワー” 子どもの笑顔あふれる憩いの場に生まれ変わる「いきいきとよみがえってうれしい」 京都・京丹後市
京都府京丹後市で長らく使われていなかった「廃墟タワー」が新たに生まれ変わりました。 京都府北部の京丹後市にある道の駅「丹後王国・食…
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【解説】電車の“座席確保”に追加料金を支払う時代！？鉄道各社が「有料座席サービス」を実施 春のダイヤ改正でＪＲは“攻め”の姿勢…新幹線は始発・終電を増設 “乗り鉄”解説委員が読み解く『鉄道各社の最新事情』
“乗り鉄”でもある解説委員が取材見えてきた鉄道のイマ 新駅の誕生や運行ダイヤの変更など、時代を反映して鉄道事情が大きく変化する「春のダイ…
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【春のセンバツ高校野球・２日目】注目の近畿勢が登場！高校野球の新たな名物？キレキレの応援受けた滋賀学園が勝利 神村学園はプロ注目の織田投手率いる横浜との接戦ものに 智弁学園はエース・杉本投手が７奪三振の完封で勝利！
春のセンバツ高校野球２日目。注目の近畿勢が登場です。 ◆第一試合◆滋賀学園(滋賀)対 長崎西(長崎) 第１試合には近畿から滋賀学園が登場。…
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母親殺害の容疑で逮捕された５０歳息子 父親殺害の疑いで再逮捕 首を両手で圧迫し殺害か 「弁解の余地はありません」と容疑認めるも動機不明 東大阪市
東大阪市で母親を殺害したとして逮捕された男。父親への殺人の容疑でも再逮捕です。 再逮捕されたのは東大阪市南荘町の無職・松田健志容疑者（５…
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衆院選兵庫８区から出馬の徳安淳子氏の男性秘書 公選法違反容疑で書類送検 兵庫県警 車上運動員に上限超える報酬を払ったか
２月に行われた衆議院選挙をめぐり、兵庫８区（尼崎市）から「日本維新の会」の公認で出馬した徳安淳子・前衆院議員の男性秘書を、兵庫県警が公職選…
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【京都府知事選挙】各候補者の訴えは？ 新人・藤井伸生候補／現職・西脇隆俊候補／新人・浜田聡候補 ４月５日（日）投開票【第一声まとめ】
任期満了に伴う京都府知事選挙が３月１９日に告示され、現職と新人２人の計３人が立候補しました。 【映像で見る】京都府知事選挙各候補者の訴え…
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【高校ラグビー】高校日本代表「Ｕ１９イングランド代表戦」に臨むメンバーを発表 去年のリベンジへ…ロケティ・ブルースネオル主将（目黒学院）や福田恒秀道副将（国学院栃木）らに加え山田哲平選手（佐賀工）が先発に
ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は３月１９日、イングランド遠征中の２０２５年度高校日本代表の第２戦・Ｕ１９イングランド…
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車を修理に出したのに…引き取らずに代車を横領か 21歳男を逮捕 兵庫県警 “修理代を払えなかった”という旨を供述
車を修理に出したのに、７か月以上も受け取りに行かずに代車を返却しなかったとして、横領の疑いで２１歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】車…
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「強盗致死」に罪名変更して55歳男を起訴 京都・山科区で81歳男性が暴行死した強盗事件
京都市山科区で去年１０月に、独居の高齢男性を殺害して現金などを奪ったとして、強盗殺人の疑いで逮捕されていた男（５５）について、京都地検は罪名…
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横行する”地面師事件”その手口に迫る 司法書士の立場悪用した男は逮捕前「自分は騙された被害者」と主張 標的となる物件の特徴と大阪がねらわれるワケは
横行する“地面師詐欺”事件事件に関与の男を逮捕前に直撃 ３月１７日に発表された公示地価は全国で２．８％上昇、大阪園は前年に比べて３．８％…
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大阪・東淀川区マンションの男性遺体 両手指に刺し傷や切り傷 「防御創」か 心臓貫通する2か所の刺し傷で先月下旬に死亡とみられる 殺人事件として捜査
大阪市東淀川区のマンションで胸などを刺された男性の遺体が見つかった事件で、男性の両手に抵抗した際にできたとみられる「防御創」があったことが…
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「遅延や運休など多いことに腹が立ち…」電車の座席をカッターで切りつけた疑い 会社員の男（５６）を現行犯逮捕 JR西が「２０２２年ごろから断続的に被害」と相談
ＪＲ西日本の列車内で、座席をカッターナイフで切りつけた疑いで、５６歳の男が現行犯逮捕されました。 器物損壊の疑いで現行犯逮捕された…
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腹痛や下痢、小中学校で280人が体調不良訴え…大阪・熊取町の全小中学校が臨時休校 保健所が検便や給食のアンケート調査進める
大阪府熊取町の小中学校で生徒や児童らあわせて２８０人が体調不良を訴えている問題で、保健所などが給食に関するアンケートを実施するなど原…
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「ジャガイモによる食中毒」が奈良県で発生 国内では2年ぶりの公式確認 ポトフ食べた家族が喉の違和感や吐き気 重症者はなし 加熱予防が効かない有毒成分「ソラニン類」に注意
奈良県で、ジャガイモによる食中毒が発生しました。 【写真を見る】「ジャガイモによる食中毒」が奈良県で発生国内では2年ぶりの公式確認ポト…
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【速報】JR大和路線の電車内で“カッターナイフで座席切りつけ”か 器物損壊疑いで56歳男を逮捕 大阪府警 同様の犯行繰り返していたか “遅延や運休が多いことなどに立腹”という旨を供述
ＪＲ大和路線の電車内で、カッターナイフで座席を切りつけたとして、大阪府警は器物損壊容疑で会社員の男（５６）を逮捕しました。 【写真を…
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大阪都構想議論の『法定協』設置議案は継続審議に 維新府議団が申し入れ 市議団と足並み揃えるため 大阪府議会の総務常任委
大阪都構想の制度案を議論する「法定協議会」の設置議案について、府議会の常任委員会が継続審議を決めました。 大阪都構想の制度案を議論する「…