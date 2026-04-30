◇女子ゴルフツアー NTTドコモビジネス・レディース第1日（2026年4月30日 千葉県 浜野ゴルフクラブ（6704ヤード、パー72））

ルーキーの松原柊亜（19＝フリー）が7バーディー、ノーボギーの65で回り2打差の2位と好スタートを切った。

今季ツアー3試合に出てすべて予選落ちしていたが“確変”したかのように爆発した。

「65が自分のベストスコアタイなので凄く上出来のゴルフでした。全体的に良かったんですけど、特にパットが良かった」と笑顔で振り返った。

以前はパターを短く持ってボールに近づいて構えていたが、長くもってゆったりと振るようにしたところ、ストロークが安定。インから出て12番で3メートルのバーディーパットを沈めると、後半の2番では8メートルの長いパットを決めて一気に浮上した。

2年前に亡くなった父・秀光（ひであき）さんとの思い出が心の支えになっている。

名前の柊亜（しゅあ）は「英語の「sure（シュア）＝いいよ」が由来。「父がつけてくれて、英単語のsureってありますよね。それにかけてて」と説明。ただ、将来的に世界で活躍してほしいという（秀光さんの）願いが込められた名前？と尋ねると「そこまでは分からないです」と笑顔で振り返った。

父からは3歳でゴルフの手ほどきを受け、中学、高校時代は「ゴルフに関することはすべてやってもらっていた」と振り返る。

最初のプロテストに失敗した直後の24年12月に、その父が膵臓（すいぞう）がんで死去。ショックは大きく「3カ月とか全然練習してなくて」とろくにクラブも握れないほど憔悴（しょうすい）。それでも気持ちを立て直して昨年のプロテストを突破した。

父の話になると時折、松原の目はうるんだ。

大会コースの浜野GCはジュニア時代に日本女子オープンの地区予選やジュニアの試合などで何度も訪れたところ。

この日は「ミスしたショットがピンの方に寄っていったりとか、凄く運もあった」と不思議な力も感じた。

「あしたはもうちょっと安全にいって、一つでも伸ばして、3日目、4日目はどんどん伸ばしていけたら良いと思います」と最終日に向けてのプランを話していた。