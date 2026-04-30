CL連覇を狙うパリSG&前回W杯4強のモロッコ代表に懸念材料…ハキミが数週間の戦線離脱へ
パリSGは29日、DFアクラフ・ハキミが右太ももを負傷したことを発表した。今後数週間、戦線を離れることになると伝えている。
ハキミは28日にホームで開催されたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝第1戦のバイエルン戦(○5-4)で受傷。同試合で1アシストを記録する活躍を見せたが、5月6日に敵地で行われる第2戦は欠場が決定的となった。
今季はここまで公式戦31試合の出場で3ゴール9アシストをマークし、欧州CL王者のパリSGを牽引。モロッコ代表として参戦予定だったFIFAワールドカップ(W杯)への影響も懸念される。
ハキミは28日にホームで開催されたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝第1戦のバイエルン戦(○5-4)で受傷。同試合で1アシストを記録する活躍を見せたが、5月6日に敵地で行われる第2戦は欠場が決定的となった。
今季はここまで公式戦31試合の出場で3ゴール9アシストをマークし、欧州CL王者のパリSGを牽引。モロッコ代表として参戦予定だったFIFAワールドカップ(W杯)への影響も懸念される。