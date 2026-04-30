俳優の高橋一生（４５）、斎藤工（４４）、水上恒司（２６）が共演するＰｒｉｍｅ Ｏｒｉｇｉｎａｌ新ドラマシリーズ「犯罪者」が、Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏで７月１７日から世界独占配信されることが２９日、分かった。

テレビドラマ「相棒」シリーズで、脚本を手がける太田愛氏の同名作を実写化。無差別殺傷事件の真相に刑事、記者、生存者の３人が迫る。映画「エゴイスト」などで知られる松永大司監督がメガホンをとる。

刑事役の高橋は「自分が感じている違和感や閉塞（へいそく）感の正体に輪郭が与えられたように感じ、この作品は単なる刑事ドラマではなく、『犯罪』という言葉の裏にある構造や、人が無自覚に何かに加担してしまう現実を描いたものなのではないかと思うようになりました」とコメントした。

フリーライター役の斎藤は「２人でも４人でもなく“３人”と言う数字が、人数が妙に説得力を持ち、三つ編みのごとく絡み合いもたらす奇跡がそこにあるのではないか。私ごとですが、この作品以前、以後と、自分の表現との向き合いが大いに変わる稀有（けう）な時間でした」と強調。生存者役の水上も「さまざまな理不尽に多種多様なキャラクター達がそれぞれの選択を取っていく様に見応えがあるようになっています。そんな作品に巡り合いもまれながら食らいついた撮影の中で、私は多くの学びがありました」と振り返った。