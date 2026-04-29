「いま世界一美女かもしれない」中条あやみ、ボディライン際立つドレス姿を披露！ 「頭身どうなってるの」
俳優でモデルの中条あやみさんは4月29日、自身のInstagramを更新。圧巻のボディラインが際立つ美しいドレス姿を披露しました。
【写真】中条あやみ、ボディライン際立つドレス姿！
この投稿にコメントでは、「水色ドレスめっちゃ似合ってる!!」「すっごく綺麗です」「美しすぎます」「頭身どうなってるの！！」「いま世界一美女かもしれない」「見る度に生きてて良かったって思えてます」「ドレスアップとても素敵」「ドレスアップとても素敵」など称賛の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】中条あやみ、ボディライン際立つドレス姿！
「いま世界一美女かもしれない」中条さんは「ラルフ ローレン日本上陸50周年を記念して 迎賓館赤坂離宮で行われたガラパーティーでは ラルフローレンさんの半生を描いたドキュメンタリー『Very Ralph』をみて、彼自身が最も大切にしているもの（家族の絆、何気ない日常、古き良きアメリカの カントリーライフ）へのシンプルかつ何よりも豊かでアナログなものへのこだわりと愛情が、世代やトレンドを超えていつまでもブランドが輝き続ける存在に繋がっているのかなと感じられる贅沢な時間でした」とつづり、6枚の写真を投稿。レッドカーペット上で撮影した、抜群のスタイルが際立つ淡い水色のロングドレス姿を披露しています。
「まってまって前髪かわいすぎます」3月30日の投稿では、ラルフローレン表参道20周年の記念イベントで撮影したホルターネックのドレス姿を披露している中条さん。前髪のあるポニーテールヘアにファンからは「前髪めちゃくちゃ似合ってる」「まってまって前髪かわいすぎます」「全然違う女性に見える！」「髪型もドレスもとっても似合ってます！」「前髪あるの可愛すぎです」「美人すぎる」「あやみプリンセスかわいい」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)