ハローキティやシナモロールといったサンリオ（東京都品川区）の人気キャラクターとフットウエア「クロックス」がコラボした「ハローキティ アンド フレンズ」が4月30日に販売開始します。

【画像】かわいい！ 全コレクションを一挙、公開！ 別売りのチャームはけろっぴ、クロミ、シナモも！

コラボ商品の大人向け（22〜31センチ）は、「ハローキティ アンド フレンズ クラシック プラットフォーム クロッグ」と「ハローキティ アンド フレンズ パステル クラシック クロッグ」が展開。

ハローキティ アンド フレンズ クラシック プラットフォーム クロッグは、ピンクのギンガムチェック柄を全面にあしらい、ハローキティやポチャッコ、リトルツインスターズたちがプリントされたデザイン。シナモロールやポムポムプリンなど計19個のジビッツチャームが付属。価格は1万4300円（以下、税込み）です。

ハローキティ アンド フレンズ パステル クラシック クロッグは、バッドばつ丸やタキシードサムなどサンリオキャラクターズを全面にプリントしたスイートで愛らしいビジュアルが特長。おでかけのワンシーンを写真のフレームに収めたジビッツチャームなどが付いています。9900円。

ハローキティ アンド フレンズ パステル クラシック クロッグはキッズ用（18〜21センチ）と幼児用（14〜17．5センチ）も発売。

幼児用は、前面に大きなハローキティの3Dプリントをあしらったインパクトあるデザイン。キッズ用の価格は7700円で、幼児用は7150円です。

また、キャラクターのジビッツチャームも展開。「サンリオ ハローキティ エナメル 5パック」が2620円、「サンリオ ハローキティ PVC 5パック」が2420円です。