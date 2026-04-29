人気レースクイーンの橘香恋（29）が29日までに自身のインスタグラムを更新。“モーニング”振り向きショットを披露した。

「おはよう」とつづり、スーパー耐久に参戦する一ツ山レーシングチームのコスチューム姿の振り向きショットをアップ。ハッシュタグで「hitotsuyamaracing」「レースクイーン」「コスチューム」「鈴鹿サーキット」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「爽やかな色合いだなぁ！夏を感じさせるショットに乾杯〜！頑張！笑笑！」「ぶち可愛い」「素敵です」「グー！！」「スタイル良くて可愛い！ナイスポーズだね」「ステキなスタイルですね」などの声が寄せられている。

橘は、2018年に「エヴァンゲリオンレーシングレースクイーン」渚カヲル役としてレースクイーン・デビュー。25年は「D'stationフレッシュエンジェルズ」などで活動した。

今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサダーアワード2025」を受賞したほか、「週刊プレイボーイ賞」「メディバンネップリ賞」「テレビ東京賞」の4冠に輝いた。

愛知県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB72・W60・H80。血液型O。趣味はゲーム、特技は華道で、スポーツは全て得意。