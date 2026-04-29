本拠地マーリンズ戦

米大リーグ・ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でマーリンズと対戦し5-4でサヨナラ勝ちした。山本由伸投手や大谷翔平投手が出場した試合で始球式の大役をつとめたピンク髪の日本人女性が、X上で話題を呼んでいる。

ドジャースのユニホームをまとって登場したのは、ロサンゼルスを本拠とするNWSLのエンジェル・シティFCでプレーするなでしこジャパンMF遠藤純。投球前に野球ボールでリフティングを披露した後、捕手役を務めた佐々木朗希投手のミットをめがけて、見事なノーバウンド投球をみせた。

日本の伝統と文化を称える「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」として開催されたゲーム。試合開始前には「X JAPAN」のYOSHIKIが米国国歌演奏を行ったが、同じく米国の地で活躍する遠藤も見事に大役をこなした。

遠藤は自身の公式インスタグラムで、ストーリー機能を使って動画を公開。X上の日本人ファンも「遠藤純さん始球式ちゃんと投げてて超安心」「遠藤純さん始球式してたのか もう順調に回復してると理解してよい？」「始球式は遠藤純 体調万全になったらなでしこに絶対に必要な選手」といった声をあげていた。

25歳の遠藤はなでしこジャパンの一員として、2021年東京五輪や23年ワールドカップなどに出場。22年からエンジェル・シティに所属しているが、24年2月に左膝前十字靭帯断裂の重傷で長期離脱。昨秋、クラブと代表に復帰している。



（THE ANSWER編集部）