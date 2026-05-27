「国家情報会議」創設法の反対集会で政府に抗議する参加者＝27日午後、国会前政府のインテリジェンス（情報活動）機能強化に向けた「国家情報会議」創設法が27日の参院本会議で成立し、「スパイ対策」が本格化する見通しとなった。国会前で「市民監視が強まる」などとプライバシーや思想の自由の侵害を懸念する抗議活動が連日開かれるなど、不安も広がっている。市民団体が26、27日両日に開いた集会では、参加者が「私の情報を