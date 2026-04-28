「今でも仲良しなのね〜」平愛梨、妹・平祐奈＆イケメンとの3ショット公開！ 「みんな、かわいいんだ」
俳優の平愛梨さんは4月27日、自身のInstagramを更新。妹で俳優の平祐奈さんとウエンツ瑛士さんとのスリーショットを披露しました。
【写真】平愛梨、妹＆ウエンツ瑛士との仲良しショット
「特に！見たかったのが ファンタジーことウエンツ瑛士君」と、10代の頃に一緒にレッスンを受けていたというウエンツさんの演技を見て、「こっちモードもいけるの!?って、真面目から悪者、コミカル、ミュージカル!!」「やっぱり凄いなー」と感銘を受けたことを明かしました。
ファンからは、「みんな、かわいいんだ」「今でも仲良しなのね〜」「素敵なミュージカルですね」「観に行けて良かったね」との声が寄せられています。
(文:中村 凪)
【写真】平愛梨、妹＆ウエンツ瑛士との仲良しショット
「素敵なミュージカルですね」愛梨さんは「舞台観劇 『新宿発8時15分』を妹と観劇しました」とつづり、写真を1枚載せています。ウエンツさんが出演している舞台『新宿発8時15分』を祐奈さんと共に見に行ったようです。その際のスリーショットを披露しています。
ファンからは、「みんな、かわいいんだ」「今でも仲良しなのね〜」「素敵なミュージカルですね」「観に行けて良かったね」との声が寄せられています。
衣装ショットも披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している愛梨さん。22日の投稿では「今夜放送」とつづり、衣装ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)