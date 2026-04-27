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大阪のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下、USJ）」（大阪市此花区）の人気エリア「セサミストリート・ファン・ワールド」が2026年5月10日をもって営業終了を迎える。そのフィナーレを飾るスペシャル・ショーの様子が公開され、長年親しまれてきたエリアの集大成として注目を集めている。



USJでは、2026年3月20日から5月10日までの期間限定で『フォーエバー・フレンズ ～ずっと友だち～』を開催中。その期間中わずか2日間のみスペシャル・ショーも開催される。



ショーはMCの呼び込みによって幕を開け、エルモやクッキーモンスター、バート、アーニー、ゾーイ、ビッグバードといったおなじみのキャラクターたちが次々とステージに登場。MCが「セサミストリート・ファン・ワールドは、ここにいるみんなの思い出がぎゅっと詰まっているんだ」と語りかけると、会場は温かな空気に包まれる。続いて春・夏・秋・冬をテーマにしたダンスが披露され、四季を通して多くのゲストに愛されてきたエリアの歴史を感じさせる演出となった。



さらにショーの中盤からは、モッピーやアビー、カウント伯爵も加わり、セサミストリートの仲間たちが勢ぞろい。フレンドシップをテーマにした音楽に合わせ、ゲストと一体となってダンスを楽しむ様子が広がり、会場の一体感は最高潮に達した。



長年にわたり多くの家族連れや子どもたちに親しまれてきた同エリア。その最後を彩る今回のショーは、まさに“ありがとう”の想いが詰まった内容となっている。



「セサミストリート・ファン・ワールド」とエリア内のアトラクションは、2026年5月10日をもって営業終了。閉幕まで残りわずかとなる中、キャラクターたちとのかけがえのない時間を体験できる貴重な機会となりそうだ。