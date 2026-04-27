マラソン女子の松田瑞生が２７日、自身のインスタグラムを更新。「高橋尚子杯 ぎふ清流ハーフマラソンに出場してきました！！！」などと記し、２６日に行われたハーフマラソンについて報告した。

「今年も温かい空気に包まれながら走ることができて幸せでした そして今年は高橋さんからのプッシュもあり監督と旦那も一緒に走りました！嬉しかった！」と松田。レース後の競技場でダイハツの山中美和子監督とＶサインする２ショットや、大会長を務める２０００年シドニー五輪マラソン女子金メダルの高橋尚子さんとの２ショットも投稿した。

レース後のイベントにも参加し「昨年よりも更に楽しみました！ありがとうございました また会いましょ！！！」と結んだ松田。最後にハッシュタグをつけて「＃ベリーショート初お披露目」「＃だいぶ好評嬉しみ」と追記したように、１月の大阪国際女子マラソン出場時は背中の中程まであった長い髪が超短髪に変身。フォロワーからは「お疲れ様でした」という労いに加えて、「ベリショにびっくり！！素敵」「髪をバッサリ切られててビックリしました」「ベリーショートがとてもお似合いで素敵です！」「ショートヘアすごくお似合いです」「めちゃショート！！バッサリ！！スッキリ！！益々カッコいい！！」などと髪形への反響があった。