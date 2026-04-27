目黒蓮が濡れ感シースルーマッシュで白い花を手にまっすぐ見つめる！儚げなビジュアルに「幼さあってかわいい」「澄んだ瞳にきゅん」「透明感すごい」の声

【写真】目黒蓮『non-no』過去表紙／現在は長髪の目黒蓮／過去の様々なヘアスタイル

目黒蓮が特別版表紙を飾る『non-no』6月号が発売中。『non-no』公式SNSでは、過去の表紙ビジュアルと並べる形で最新号が紹介され、反響を集めている。

■オールブラックから一変、春らしい爽やかなシャツスタイルに

投稿では、目黒が表紙を飾る『non-no』6月号特別版を紹介。あわせて、2023年4月号特別版の表紙ビジュアルも並べて公開された。

過去の表紙では、白シャツに黒のジャケットを合わせ、白い花を手にまっすぐカメラを見つめる目黒の姿が印象的。濡れ感のある前髪と透明感のある表情が相まって、儚さと大人っぽさを感じさせるビジュアルとなっている。

一方、最新号では春らしい爽やかなシャツスタイルにブラウンの羽織りを合わせ、柔らかな雰囲気に。顎に手を添えて視線を向ける姿からは、前回とはまた違うナチュラルな魅力が伝わってくる。

公式は「前回のオールブラックから一変、今回は春らしい爽やかなシャツスタイル」と紹介。付録の「めめと目が合うピンナップ」も大好評だという。

過去と現在で異なる表情を見せる目黒に、SNSでは「かっこいい」「前回の儚い感じも今回の爽やかさも最高」「人は3年で大人の色気を纏えるんだな」「幼さあってかわいい」「まっすぐで澄んだ瞳にきゅん」「透明感すごい」などの声が寄せられている。

■現在は長髪の目黒蓮

■過去の様々なヘアスタイル

Snow Man

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