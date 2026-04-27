本拠地カブス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地カブス戦に「1番・DH」で先発出場し、7回に12試合ぶり6号となるソロを放った。チームは6-0で勝利。内角低めを逆方向へ運んだ一発に日本のファンは仰天している。

5-0の7回先頭の第4打席。大谷はカブス2番手ミルナーが内角低めに投じた球を強振した。米中継のデジタル表示ではストライクゾーンの縁にかかる際どい投球。左中間へ伸びた打球はフェンスを越え、瞬く間に場内は熱狂の渦と化した。

技ありの一発に、早朝の日本ファンも大興奮。ネット上では、「インコースの球をあの方向にぶち込む理不尽ホームランが出るってことは量産体制突入でしょ」「どうやったら左投手のインローの食い込むボールを左中間にぶち込めるんだよ笑」「インローを左中間にホームランって大谷どうなってんの笑」「大谷翔平なぜインローを逆方向にスタンドまでもっていくんだ意味がわからない」「インローを逆方向に飛ばすのイカれてるよ大谷さん」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）