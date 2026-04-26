世界屈指の人気タッグとなった日本人女子レスラーと“最恐女王”のストーリーはプロレス最大の祭典で結実。試合後の“万感2ショット”と2人の愛溢れるやり取りがファンを楽しませている。

【画像】日本人女子、“いつもと違うメイク”相棒と歓喜の2ショット

WWEスーパースターのイヨ・スカイが自身のX（旧ツイッター）を更新。“祭典”レッスルマニアで王座を奪還した相棒リア・リプリーと撮影した歓喜の2ショットを公開した。

ラスベガスで開催された「レッスルマニア 42」において、リア・リプリーは最強王者ジェイド・カーギルを激闘の末に撃破し、再び女子部門の頂点へと返り咲いた。特筆すべきは、この歴史的勝利の裏にイヨ・スカイの献身的なアシストがあったことだ。試合終盤、絶体絶命のピンチに陥ったリアを救うべく、イヨが神懸かり的な介入を見せ、勝利への道筋を切り開いた。

公開された写真では、純白とシルバーを基調とした祭典仕様の豪華なコスチュームに、アイラインが特徴的な、鋭くも華やかなメイクを施したリアが、満面の笑みを浮かべるイヨを軽々と抱きかかえており、勝利の味を分かち合う二人の絆が写し出されている。

イヨがこの投稿に「マミーがWWE最大のショーで頂点に戻ってきた!!!!!!! リアの成功は私をとても幸せにしてくれる。だって私たちは親友で、私たちは#RHIYO（リヨ）だから」と綴ると、新王者となったリアも即座に反応。「あなたが思っている以上にあなたのことを愛しているわ！私はいつだって、イヨ・スカイのナンバーワンのファンよ！！」と返し、公私ともに認め合う最強のパートナーシップを再確認させた。

昨年後半から続いたライバル同士のタッグストーリー。“脇役”としての登場にこそ賛否両論あれど、公式の対戦カードに日本人の名前がなかった不安を払拭するようなイヨの大活躍と、それに応えたリアの王座戴冠は、世界中のファンに最高のサプライズを届ける結果となった。

この投稿に対し、ファンからは「2人は永遠」「2人が揃ったら試合終了の合図」「RHIYO最高！」「チャンピオンになって再会を」「脇役のような扱いは残念だけど…おめでとうRHIYO！」といった熱狂的なコメントが寄せられていた。

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