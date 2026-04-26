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YouTubeチャンネル「YOU投資チャンネル」が「【大激変】新NISA・投資界隈の今後5年。凄すぎる時代がやってくる【2026-2031最新予測】」と題した動画を公開した。語り手のYOU氏が、2026年から2031年にかけて日本の投資界隈に訪れる「大激変」について、3つの潮流から徹底解説している。



第1部では、投資の「生活インフラ化」について言及。2031年には国民の3人に1人が投資家になる時代が予測され、資産3,000万円に到達する「新興アッパーマス層」が多数誕生すると指摘した。これに伴い、「月10万円の『非課税収入』」というキャッシュフローを生み出せるようになり、労働所得への過度な依存から脱却できる未来が示された。



第2部では、NISA制度のさらなる進化について解説。2026年からは「つみたて投資枠」の対象商品に公社債やバランス型ファンドが追加され、暴落を防ぐ「防波堤」としての役割が期待されるという。さらに、非課税枠を即座に復活させられる「スイッチング」機能や、高齢者向けの「プラチナNISA」構想についても触れた。また、2027年から始動が見込まれる「こどもNISA」は、12歳からの払い出し解禁などが検討されており、教育資金の需要と合致すると語った。



第3部では、テクノロジーの進化と税制改革に焦点を当てた。セキュリティトークン（ST）による不動産の小口化や、株式のトークン化による24時間365日の即時取引が普及する未来を展望。暗号資産の税制が最大55%の雑所得扱いから20%の申告分離課税へと転換する見込みであることにも触れ、「日本のWeb3業界にとって歴史的な一歩」と評価した。



最後にYOU氏は、「テクノロジーと税制、そして制度が三位一体となって私たちの未来を強力にバックアップしようとしている」と総括。この変化を恐れるのではなく、知識を武器にして自分自身の人生を豊かにするチャンスと捉えることの重要性を提示して締めくくった。