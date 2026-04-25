アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「モテる女性の特徴」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【画像】「モテる女性の雰囲気」ランキング 男性100人が答えた“1位”は？（図解：3枚）

「モテそう」な女性って、どんな雰囲気？

調査は2月24日、成人男性100人を対象にインターネットリサーチで実施。

まず、「彼女にするなら外見と内面のどちらを重視しますか？」と質問すると、「内面」が37人、「どちらも同じくらい重視する」が50人という結果になりました。「外見」のみを重視すると答えた人は13人にとどまっています。

続いて、「『モテそう』と感じる女性はどのような雰囲気ですか？」と尋ねると、最も多かった回答は「親しみやすい」で61人でした。次いで、「ポジティブなオーラをまとっている」（51人）、「柔らかさがある」（40人）、「色気がある」（37人）、「自信に満ちあふれている」（34人）、「上品さが漂っている」（33人）、「ミステリアスな感じがする」（9人）、「はかなげな印象がある」（5人）の順となりました。

この結果について同社は、「近寄りがたい美しさよりも『親しみやすさ』『明るさ』『柔らかさ』といった要素が重視される傾向が見られました」とコメントを寄せています。

男性の皆さん、「モテそう」と感じる女性は、どのような雰囲気の人ですか……？

