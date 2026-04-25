ゲージツ家のクマさん・篠原勝之さん、死去 84歳 亡くなる日の朝にメッセージ「ついにね、オサラバの時がきちゃったよ」
「ゲージツ家のクマさん」の愛称で知られた美術家の篠原勝之さんが17日、死去したことが、25日、篠原さんのインスタグラムで伝えられた。84歳だった。
【インスタより】故人のメッセージとともに篠原勝之さんの死去を伝えたSNS
インスタでは、「篠原の体調についてご心配をおかけしておりましたが、4月17日に他界いたしました」と伝えた。「いつもあたたかく見守っていただき、お力添えを賜りましたことに、心より感謝いたします。ありがとうございました」と謝意を表し、「本人の遺志により通夜葬儀は行わず、20日に親近者で旅立ちを見送りました」と報告した。
「ヒトからどう見られようと、どんな時も、今おかれている状況を面白がって、一生懸命に力のかぎりを尽くす。その在りようは最後の最後まで変わりませんでした」「『残っている力をぜんぶ出しきって終わりたい』」「語っていた通りに離陸（晩年、好きで使っていた言葉です）しました」と故人をしのんだ。
そして「亡くなる日の朝、篠原から口頭で託された皆さまへのメッセージを以下に記します」とし「ついにね、オサラバの時がきちゃったよ。いろいろ、みんなに親切にしてもらって ありがとう。いっぱい感謝して、旅にいきます。アバヨ」という篠原さんのコメントを伝えた。
篠原勝之さんは1942年、札幌に生まれ。高校卒業前に家出、上京。武蔵野美術大学中退後、グラフィックデザイナーとして広告制作会社に数年勤務。退職後、日雇いのアルバイトをしながら挿絵画家、絵本作家として活動。また、鉄や土を素材とした創作活動を行った。また、『笑っていいとも！』や『たけしの誰でもピカソ』に出演していた。
【インスタより】故人のメッセージとともに篠原勝之さんの死去を伝えたSNS
インスタでは、「篠原の体調についてご心配をおかけしておりましたが、4月17日に他界いたしました」と伝えた。「いつもあたたかく見守っていただき、お力添えを賜りましたことに、心より感謝いたします。ありがとうございました」と謝意を表し、「本人の遺志により通夜葬儀は行わず、20日に親近者で旅立ちを見送りました」と報告した。
そして「亡くなる日の朝、篠原から口頭で託された皆さまへのメッセージを以下に記します」とし「ついにね、オサラバの時がきちゃったよ。いろいろ、みんなに親切にしてもらって ありがとう。いっぱい感謝して、旅にいきます。アバヨ」という篠原さんのコメントを伝えた。
篠原勝之さんは1942年、札幌に生まれ。高校卒業前に家出、上京。武蔵野美術大学中退後、グラフィックデザイナーとして広告制作会社に数年勤務。退職後、日雇いのアルバイトをしながら挿絵画家、絵本作家として活動。また、鉄や土を素材とした創作活動を行った。また、『笑っていいとも！』や『たけしの誰でもピカソ』に出演していた。