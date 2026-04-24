スポーツ報知評論家の高木豊氏が、２４日に自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。ＤｅＮＡとの２連戦（横浜）で計２３失点の阪神について語った。

２１日の試合は１６−９でＤｅＮＡが勝利。「１６失点の阪神。で、才木。『よもや』と思ったよね。（阪神の先発）才木と（ＤｅＮＡ先発）深沢はやっぱ経験値からすると、もう阪神が断然有利やなっていうようなことを思いながら試合も見てたし」と話し始めた高木氏。「阪神の投手陣が１１の四死球を与えてる、ＤｅＮＡに対して。こんな投手陣が四死球１１で１６失点する阪神っていうのはね、ちょっと最近では見なかったからね。今年はちょっとやっぱ苦しいなって感じはした」と語った。

「打つほうは９点を取り返しにくるんだから、大したもんだなと思ったけど。最初３点までは『あ、やっぱ阪神強えなぁ』って思うような、初回から点は取るしね」と話したものの、「（３回のＤｅＮＡ）牧のツーランで『行けるぞこれ』っていうような形になってきたんだよね。いやだからこんな失点するとは思ってもないし。阪神がちょっと違うなっていう。今年も独走するんじゃないかっていう話だったけども、ちょっと話の内容は変わってくるぞ、と」と自身の見解を述べた。

翌日の２２日の７−６でＤｅＮＡが勝利した試合についても触れ「この２試合、阪神が２３失点。これはちょっと考えられなかった。２試合で１６四死球。これも考えられない。だからこの２試合を見てまぁまぁ当然みんなもそう思ったと思うけども、ピッチャーのなんていうのかな、再編をしたほうがいい感じもしたよね」と話し、「まぁまだいっても２０試合くらいだから、焦ることはないんだろうけども、ちょっとなっていう感じがするね、阪神はね」とまとめた。