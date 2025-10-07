プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年10月6日にユーチューブを更新し、楽天・辰己涼介外野手（28）の大リーグ挑戦について、「説得力がない」と苦言を呈した。「大リーグの球団は取ってくれるのかな？」 スポーツ紙の報道によると、辰己は今オフの大リーグ挑戦を目指し、シーズン中に球団にポスティングシステムを要望。球団側は辰己の要望を精査した上で、今オフの移籍は認めない方針だという。