プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年3月8日にユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の1次ラウンドを分析し、「このままでは厳しい」と指摘した。 「豪州戦のミスは、頭を整理したらおそらく出ないミス」1次ラウンド・グループCの日本は、台湾との初戦を13−0のコールド勝ちを収め、続く韓国戦を8−6で勝利した。オーストラリアとの第3戦は、序盤、打線が苦し