侍ジャパンはWBC6大会目にして初めて4強に進めなかった（C）産経新聞社野球日本代表「侍ジャパン」が大会連覇を目指した第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、準々決勝でベネズエラ代表に敗れ、6大会目で初めて4強入りを逃すことになった。【侍JAPAN危機感】『このままじゃ日本野球は世界に通用しなくなる』WBCで痛感した世界の壁…もう一度世界を獲るために日本野球に必要なこととは？ベネズエラはその後も勝ち