在籍6年で3本塁打に終わった井上は新天地で爆発できるか、注目の存在となりそうだ（C）産経新聞社出場機会に恵まれない選手たちの移籍活性化を目的とした第4回現役ドラフトが12月9日に非公開で開催され、指名を受けた選手がNPBから発表となった。【速報】現役ドラフト移籍選手12名が決定︎「井上広大は細川になれる可能性あり︎」最も驚いたのは？2025年現役ドラフトを速報でお伝えします！12球団の移籍選手は以下