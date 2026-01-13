◆ 野村氏は「前田健太ここにありという存在を見せてほしい」と期待今季11年ぶりに日本球界に復帰する楽天・前田健太が10日、自主トレを公開した。前田は昨季タイガースでプレーし、7試合に登板して0勝0敗、防御率7.88。日米通算勝利数は165勝となっている。プロ20年目を迎える右腕に対し、12日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・野村弘樹氏は「どこに入るのかなというのも気になっていたし、どこに帰ってこ