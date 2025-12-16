広島・小園海斗 BASEBALL KING

小園海斗の起用法に解説者が言及「一つに固定してできれば使いたい」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 16日の番組で、解説者たちが広島・小園海斗の起用法について言及した
  • 高木豊氏は「一つのポジションに固定してできれば使いたい」とコメント
  • 真中満氏は「ショートで打てる方がチームにとって助かる」と分析した
