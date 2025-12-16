ニューストップ > スポーツニュース > プロ野球ニュース > 小園海斗の起用法に解説者が言及「一つに固定してできれば使いたい」 小園海斗 ゴールデングラブ賞 真中満 テレビ プロ野球ニュース 高木豊 フジテレビ BASEBALL KING 小園海斗の起用法に解説者が言及「一つに固定してできれば使いたい」 2025年12月16日 20時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 16日の番組で、解説者たちが広島・小園海斗の起用法について言及した 高木豊氏は「一つのポジションに固定してできれば使いたい」とコメント 真中満氏は「ショートで打てる方がチームにとって助かる」と分析した 記事を読む おすすめ記事 日テレ 国分太一の降板巡る対応を松岡昌宏と城島茂に謝罪「気持ちに寄り添った十分なものではなく…」 2025年12月10日 21時38分 大泉洋、岡田将生と比べられ「嫌だった（笑）」 “かわいい”に対抗「俺だってかわいいって思われたい！」 2025年12月16日 12時28分 泣けると話題の短編小説『トラウマも君を好きだった輝き』を『BADBOYS -THE MOVIE-』『ゲキカラドウ』監督・西川達郎がショートドラマ制作！YouTube、TikTok、特設サイトで大公開！ 2025年12月10日 15時0分 【若松ボート】山田丈 快スタート決め２着で優出「足は全部いいけど、特に行き足がいい」 2025年12月9日 23時33分 【THE W】粗品以上の辛口!?友近の審査コメントにＸ注目「爆弾発言」「毒々しい」「エグ」 2025年12月14日 8時43分