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YouTubeチャンネル「ていねいな暮らしガジェット」が「【DIY】コンパクト壁面棚＆ジャストサイズな机、ラブリコで耐荷重も問題なしの収納づくり」を公開した。動画では、妻の作業スペースが狭いという課題を解決するため、壁面収納棚とジャストサイズの机をDIYで構築する一部始終を紹介している。省スペースでありながら収納力と快適性を両立する具体的な手順は、デスク環境を見直したい人にとって必見の内容だ。



動画の序盤では、平安伸銅工業の「LABRICO（ラブリコ）」を用いた壁面棚の制作に取り掛かる。2×4材の柱にミディアムウォルナット色のワトコオイルを塗り、1×8材の棚板を専用のアダプターで固定していく。設置にあたり、柱の下部に既存のシェルフをはめ込むことで「柱の耐荷重を逃がしながら収納量も増やしている」という、既存の家具とDIYをシームレスに融合させるアイデアを披露した。



中盤からは、アカシア集成材とアイアン製の「テーブルキッツ脚」を用いた机のDIYへ移行する。天板裏には、山崎実業の「デスク下 ケーブル & ルーター収納 ラック」を設置。これにより電源タップや外付けハードディスクを隠し、足元にケーブルが散乱しないスマートな配線整理を実現している。さらに、IKEAの有孔ボードを机の側面に設置して小物を整理し、モニターアームを活用することで、天板を広々と使えるよう工夫を凝らした。



完成したデスクスペースは、限られた空間を縦方向に活用し、機能性とデザイン性を兼ね備えた見事な仕上がりとなった。投稿者は「部屋の中の空間を最大限収納にした結果です」と語り、効率が上がる快適なデスクワーク環境づくりの魅力を伝えている。既製品では収まらない絶妙な隙間や好みのサイズに合わせたDIYは、日々の作業の質を格段に引き上げてくれるだろう。