CMプランナー兼漫画家の「コンテくん」さんの漫画「母から教わった妄想の力」がインスタグラムで2万以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

小学生の頃、小柄で童顔な作者は、たまに他人から悪意のある言葉を掛けられることがありました。するとそのことを聞いた母から、意外な提案をされて…という内容で、読者からは「元気と勇気をもらいました」「生きていくうえで一番大切なスキルかも」「学校や会社でも参考にしたい」などの声が上がっています。

悪意を真正面から受けない…心を守る母の教え

「コンテくん」さんは、インスタグラムやXなどで、エッセー漫画を発表しています。これまでに「男子校の生態」（KADOKAWA）などの作品を手がけました。「コンテくん」さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「母から教わった妄想の力」を描いたきっかけを教えてください。

コンテくんさん「当時は漫画を描き始めた頃で、漫画の学校にも通っていたんです。そのときに『情報整理の練習にもなるから、エッセー漫画を描くといいよ』と教えてもらって。そこで昔を振り返ったときに、特に印象に残っていた『母から教わった妄想の力』について、漫画にしました」

Q.この妄想の力は、大人になった現在でも役に立っていますか。

コンテくんさん「今は歳を重ねたせいか悪意に触れる機会も減りましたが、僕がまだ社会人になりたてでひょろひょろだった頃は、当時と同じように悪意をかわしていました」

Q.なかなか受け流しきれない悪意もあるかと思います。そんなときは、どのような方法で気分を変えていますか。

コンテくんさん「よりひどい妄想をしますね。お勧めです！ 僕みたいなちょっと笑える妄想で悪意を避けられるときは、率先して実践してみてほしいなと思います」

Q.漫画「母から教わった妄想の力」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

コンテくんさん「僕と同じように妄想をされている方がいたことに驚きました。特に、運転中にあおってくる車がいたら、『恐らくあの運転手は腹痛なんだ。急いでいるのだから仕方がないな』と考える人が意外と多かったです。妄想でちょっとした息抜きができたら、毎日が少し楽になるのかもしれませんね」