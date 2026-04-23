23日(木)は、各地とも昨日より気温が下がって少し風が冷たく感じられました。最高気温は、新潟市中央区で17.5℃、上越市高田で19.3℃など昨日より5℃ほど低くなりました。



そして、23日(木)は天気が下り坂でこの時間は上越と中越を中心に弱い雨が降っています。ただ、24日(金)にかけては次第に天気が回復に向かいそうです。



◆24日(金)午前9時の予想天気図

本州付近は、はじめ低気圧を含む気圧の谷となって湿った空気が集まるでしょう。ただ、日中は西から高気圧に覆われてくるため、次第に晴れのエリアが広がる見込みです。



◆今後の天気の移り変わり

23日(木)夜9時、上・中越は各地雨となるでしょう。下越でも内陸や山沿いを中心に所々で雨が降りそうです。ただ時間を進めると、夜間は次第に雨の範囲が狭くなるでしょう。



24日(金)朝は広く日差しの届くところが多くなりそうです。そして、日中は晴れの天気が続いて乾いた空気に包まれるでしょう。夜も各地で傘いらずになりそうです。



ただ、天気が回復したあともあまり気温が上がりません。



◆24日(金)の予想最高気温

予想最高気温は17℃前後のところが多く、今日と比べて2℃ほど低くなるでしょう。平年と比べても2℃くらい低いところが多く、日中も上着が必要になりそうです。



さて、23日(木)は今年初めての『梅雨入り予想』が発表されました。



◆梅雨入り予想

日本気象協会によると、新潟県が含まれる北陸地方は『6月中旬ごろ』に梅雨入りする見通しです。平年の梅雨入りが6月11日ごろですので、今年もおおむね平年並みになりそうです。



ただ、注意が必要なのは5月です。暖かく湿った空気が流れこみやすく、大雨になることが考えられます。梅雨のはしりとも言いますが、本格的な梅雨入り前から大雨への備えが必要です。