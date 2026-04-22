【岩手県西和賀町】YUDAミルクが「みるくぼーやショップ」としてリニューアルオープン！フォトスポットも
[caption id="attachment_1591457" align="aligncenter" width="600"] 改装後イメージ[/caption]
岩手県の乳業メーカーYUDAミルクは、4月20日(月)、本社工場敷地内併設「結(ゆい)ハウス」を自社で運営する「みるくぼーやショップ」としてリニューアルオープンした。
人気の「プレミアム湯田ヨーグルト」を含むヨーグルトや牛乳などの同社製品の販売をはじめ、岩手県産生乳を使用した濃厚でさっぱりとしたソフトクリーム「みるくぼーや」を店内でも楽しむことができる。
「みるくぼーやショップ」は、秋田自動車道の湯田I.C.より車で約3分、JR北上線のほっとゆだ駅より車で約5分の場所にある。リニューアルを機に業務委託から直営運営へ移行
「みるくぼーやショップ」は、YUDAミルクの創業の地である岩手県西和賀町(旧湯田町)にて「結(ゆい)ハウス」として、これまでは業務委託により運営されてきた。
今回のリニューアルを機に直営運営へと移行。今後は、ファンのと直接会える場として、より一層の価値提供を目指していくという。展示コーナーやフォトスポットなどが登場
今回のリニューアルでは、店内を刷新。
[caption id="attachment_1591458" align="aligncenter" width="600"] YUDAミルクの歩みを知ることができるコーナー[/caption]
YUDAミルクの創業からの歩みを紹介する展示コーナー、ブランドシンボル「みるくぼーや」のフォトスポット、ソフトクリームやイートインメニューを楽しめるスペース、みるくぼーやグッズの販売コーナーを用意。
来店する人に、YUDAミルクの世界観をより身近に感じてもらえる空間となっている。
YUDAミルクは、ファン一人ひとりを大切にし、今後も交流の機会を広げていくという。「みるくぼーやショップ」をはじめとしたさまざまな取り組みに、期待しよう！ファンサイト「みるくぼーやクラブ」について
また、YUDAミルクは、同社が運営するファンサイト「みるくぼーやクラブ」を用意している。
YUDA好きが集まって、語り合ったり、ともに何かをつくりあげたり…。みんなとさまざまな体験を楽しめる場だ。登録無料で、特別な資格は必要ない。詳しい情報は、下記の「みるくぼーやクラブ」で確認を。
この機会に、「みるくぼーやショップ」足を運ぶとともに、YUDAミルクについてチェックしてみては。
■みるくぼーやショップ
住所：岩手県和賀郡西和賀町小繋沢55地割138番地
営業時間：9:00〜17:30
YUDAミルク 公式HP・オンラインショップ：https://shop.yudamilk.com
YUDAミルク 公式Instagram：https://www.instagram.com/yudamilk
みるくぼーやクラブ ：https://milkboya-club.com
(ソルトピーチ)