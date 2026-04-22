「マジ脳バグるわ」女装姿が話題の2児の父親、すっぴんの寝顔ショットを公開！ 「どう見ても女子高生」
「マジ脳バグるわ」女装姿が話題の2児の父親、すっぴんの寝顔ショットを公開！ 「どう見ても女子高生」
歌手やモデルとして活動する谷琢磨さんは4月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。すっぴんでの寝顔ショットを公開したところ、驚きや称賛の声が上がっています。
【写真】48歳・2児の父親の寝顔に「どう見ても女子高生」の声
「この子が48歳のおじさんだなんて」谷さんは「昨日は体調を崩しお休みしていましたが、今日は元気になりました」とつづり、1枚の写真を投稿。体調が悪かったからか、ベッドで眠っている様子を載せています。女装した姿が話題の谷さんですが、写真ではメイクをしておらず、すっぴんの寝顔を披露。とても48歳で2児の父親には見えません。
この投稿には「お、お父さん!?」「この子が48歳のおじさんだなんて」「寝顔が少女すぎます……」「どう見ても女子高生」「美しすぎるwww」「マジ脳バグるわ」などの声が寄せられました。
「存在が漫画です！」17日には「早起きしてみんなの朝ごはんを作る父」の姿を公開。バナナを切る横顔は、美少女そのものです。この投稿には「存在が漫画です！」「この世界線は凄いのよ」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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