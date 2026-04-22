「これは外せない」「リピしちゃう！」【シャトレーゼ】の「カップスイーツ」が気になる

手に取りやすい価格でさまざまなスイーツが揃う【シャトレーゼ】では、日常のちょっとしたご褒美として手に取りやすいスイーツも見つかります。季節感あふれる爽やかなケーキや、本格的な味わいの和菓子、こだわり素材を使ったパンなど、そのラインナップに何度でも足を運びたくなる人も。今回は、これからの季節に自分へのご褒美として選んでほしい、シャトレーゼのカップスイーツをご紹介します。

幾つも重なる層で、多彩な風味と食感を楽しむ

「Dessertパルフェ ショコラ・キャラメル」は、チョコレート、コーヒー、キャラメルと言ったさまざまな風味と、1個の中でも異なる食感を味わえる贅沢なカップスイーツです。@emiko.na37さんによると、「ほろ苦のコーヒーとキャラメルの風味、ホイップの滑らかさ、ゼリーの弾力具合も言うことなしでした」とのこと。層をいくつも重ねることでさまざまな味が感じられ、最後まで飽きずに食べ進められそうです。

見た目にも爽やかなパインとオレンジのパフェ

「Dessertパルフェ パイン＆オレンジ」は、白と黄色の色合わせが目にも爽やか。@emiko.na37さんさんによると、「オレンジジュレと上に乗った果実の甘酸っぱさが良いアクセントになっています」とのこと。レアチーズクリームやゼリー、ナタデココの食感も、フルーツと一緒に心地よく楽しめそうです。

濃厚でクリーミーなマンゴーの味

「マンゴープリン」は、なめらかなプリンと完熟マンゴーの果肉が贅沢に詰まったカップスイーツです。@mame48goさんが、「シャトレーゼLOVERの私が、『これは外せない』と必ず名前を挙げるスイーツ」というほどの味に、期待感が高まります。@mame48goさん曰く「プリンは驚くほどクリーミー」「果肉入りマンゴーソースが、甘さと酸味のバランスを絶妙に整えてくれて、濃厚なのに後味は驚くほどさっぱり」なのだそう。マンゴーの味を贅沢に味わえそうなプリンは、ぜひ一度、食べてみるべきかも。

厳選素材を使用した美味しさを楽しむ

「特濃たまごプリン」は、シャトレーゼが厳選した卵黄のみを使用した、旨みがぎゅっと詰まったプリンです。@mame48goさんは、「新作派のわたしでも、たまに無性に食べたくなってリピしちゃうシャトレーゼスイーツ」と紹介しており、シンプルなスイーツ好きな人なら病みつきになってしまうのかも。@mame48goさんによると「食感は固すぎず柔らかすぎず、なめらかすぎない絶妙さ」なのだそう。シャトレーゼでしか買えない濃厚なプリンを、頑張った自分へのご褒美に選んでみてはいかがでしょうか。

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※こちらの記事では@emiko.na37様、@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里