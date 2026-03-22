シャトレーゼでは春限定の桜スイーツが登場。定番のクリームあんみつの桜フレーバーや、桜風味のバウムクーヘンなど、春を感じる味わいの商品が揃っています。今回は、手頃な価格で楽しめるおすすめの桜スイーツを３つ紹介します。シャトレーゼのスイーツで、春らしさを感じてみては？桜スイーツ好きも大満足のおいしさ！●春の桜 クリームあんみつ 桜こしあん（367円）桜の風味を楽しめる、春限定の和スイーツです。寒天の上にフ