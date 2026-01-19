寒さが深まるこの季節、ほっと一息つきたいときにぴったりなのが【シャトレーゼ】の和菓子。洋菓子のイメージが強いですが、実は和のラインナップも充実。素材の持ち味を生かしたやさしい甘さと、上品な味わいが魅力です。今回は、そんなシャトレーゼの和の魅力を再発見できる、筆者もハマった注目商品をご紹介します。 素朴な甘みが心にしみる「おいももち」 もっちり食感の生地の中に、粒あんとさつま