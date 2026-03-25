物価高が続くなか、「お得にスイーツや冷食を楽しみたい」という人に人気なのが、シャトレーゼの“福箱”。なかでもオンライン限定で発売されている「3月の福箱アイス・冷食セット」3140円（税込・送料込み）は、アイスやスイーツに加えて冷凍ピザまで入った、満足度の高い内容が魅力です。今回実際に購入してみたところ、人気アイスから低糖質スイーツまでバランスよく入っており、「これは家族がいる家庭にうれしい！」と感