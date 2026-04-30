【シャトレーゼ】マニアが厳選！GWに買うべき新商品3品今回はシャトレーゼマニアの筆者が、こどもの日におすすめの「期間限定の新作スイーツ」を厳選して3品ご紹介します。日頃頑張っている自分へのご褒美にもぴったり。売り切れ次第終了の商品もあるため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。【画像】シャトレーゼ年間売上ランキング！3部門のTOP3を見る1. 「北海道産純生クリーム使用 プレミアムショート苺」648円