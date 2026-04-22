HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、ILLITのメンバーたちが練習生時代の精神的な壁について語り、ヒコロヒーが独自の視点で笑いを誘った。

【映像】オーディションで辛かった時のMOKA（当時の映像も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、追加メンバーとしてRINKA（荒武凜香・21歳）が加わった。

それぞれの壁にぶつかる時の話題に、ILLITのMOKAは「ちょうど私も第4ステージ目くらいの時に、一番思い悩んでたんですけど。だいたいそこになってくると、どう自分を見せていいのかとか、自分が何が一番上手なのか？とかっていうのを考え出したらもう多分、すごい思い悩んじゃう時期なんだと思うんですよね」とすっかり自信喪失した練習生AOIの気持ちに共感していた。