１９日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に夏木マリが登場。自身が声優を務めた思い入れのあるキャラクターについて語った。

ＭＣの山崎育三郎が「千と千尋の神隠しは（マリさんの中で）大きなものですか？」と聞くと「こんなに私の中で大きな位置を占めると思いませんでした」と答えた夏木。

映画「千と千尋の神隠し」で「湯婆婆」を演じた夏木は「油屋の鈴木敏夫さん（スタジオジブリ・プロデューサー）ですからね、湯婆婆、銭婆は」と明かし「私が最初声を入れるときに、 宮粼駿さんが『うちにはね市場てっぺんに鈴木敏夫というプロデューサーがいる。あの人はお金勘定をしてるんです。だから時々悪い人に見えちゃうかもしれないけど、とってもいい人なんです、仕事を一生懸命やる。湯婆婆はそうやって演じてください』って言われたの」と振り返った。

続けて「悪役だと最初思っちゃって。それはもう考えずに、鈴木敏夫さんだと思ってやってました」と告白した。

番組ではその鈴木プロデューサーもＶＴＲで登場。夏木を湯婆婆に抜てきした理由を「 宮粼（駿）と２人でスタジオの中で、彼は絵をかきながら『湯婆婆だれにやってもらうかですよね』って言ったら、そこらへんにいた女の子が『夏木さん』って言い出したんです。僕は『なるほど』と思ったんです、大賛成しましたね。 宮粼も『鈴木さんがいいって言うならいいよ』って。本番前の雑談、その時に『この人絶対いいだろうな』と思ってたんで。やっていただいたら本当に良くて。 宮粼が何も注文出さなかったんじゃないかな。期待は全く裏切らないどころか期待以上のことをやっていただいた。本当に良かったです。迫力がある、存在感がある」と絶賛するとともに、キャスティングの経緯を明かした。これに対し夏木は「（抜てきの経緯は）初めて聞きました。その女性の方に感謝ですね」と話した。