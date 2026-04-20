俳優の夏木マリ（73）が、19日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演。59歳の時に結婚した夫との様子が明かされた。【写真】髪型がオッシャレ！豊かな表情を見せる夏木マリ夏木は59歳でパーカッショニストの斉藤ノヴ氏と結婚。夏木は「一人で暮らしていたときよりも今のほうが楽しい」と幸せそうな表情を浮かべていた。知人から2人の日常も明かされ、「2人ともめっちゃかわいい」「付き合いた