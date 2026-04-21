明治安田J2・J3百年構想リーグ

明治安田J2・J3百年構想リーグEAST-Bの第11節、いわきFC対AC長野パルセイロの一戦が19日に行われ、いわきが1-0で勝利した。前半37分、右CKからMF山中惇希のクロスにニアで合わせた19歳MF木吹翔太がヘディングでプロ初ゴール。203cmの規格外の体躯を活かした一撃にネット上では驚きの声が広がった。

木吹は恵まれた身長とヘディング技術でニアを制し、待望の初得点。J1サンフレッチェ広島から育成型期限付き移籍中で、センターバック、中盤、FWもこなすユーティリティ性を兼ね備える。U-19日本代表歴もあり、開幕から全11試合に出場するなど今季は飛躍の1年となっている。

DAZN公式Xは「203cmの逸材がプロ初ゴール CKを木吹翔太がニアで合わせた！ 恵まれた体躯とヘディング技術が詰まった一撃」と文面に綴って得点シーンを公開。ファンからも「体型変わりすぎだろ」「これはどう止める？」「デカすぎ」「相手からしたら対策むずすぎわろたですよ」「デカっ」「楽しみすぎるぞ！」「広島の未来」と期待と驚きの声が相次いだ。

いわきは今季7勝目。EAST-Bで首位に立っている。



（THE ANSWER編集部）