テレビ出演アイドルが引退後、セクシー女優になったワケ。「絶対ダメ！」と言った母親との関係性は
セクシー女優という職業は、最初からその道を選ぶ人ばかりではなく、さまざまな事情やキャリアの変遷を経てたどり着くケースも多いです。
華やかなイメージの裏で、その背景には個々の選択や葛藤が存在しています。
今回は、地下アイドル時代のブラックな環境や炎上騒動を経て一度芸能界から離れた後、「絶対にやらない」と決めていたセクシー女優の道を選んだ逢沢みゆさんに話を聞きました。
◆オーディションを受けまくった小学生時代
――逢沢さんは、もともとアイドルとして活動していたんですよね。アイドルに憧れていたんですか？
逢沢みゆ（以下 逢沢）：はい、小学校1年生くらいのときに放送していた、アイドルのアニメが好きだったんです。
それがきっかけで、小学校3、4年生くらいのときには友達とオーディション雑誌を見て、いろいろなオーディションに参加しまくっていました。
――それで合格して、アイドルに。
逢沢：最初は友達が合格したんですけど、親に反対されたのかな、辞退しちゃって。
「じゃあ、私も合格できるかも」って同じグループのオーディションを受けたら、本当に合格できたんです。12歳のときですね。
――ご両親の反応は？
逢沢：喜んでくれましたよ。実は、私のおばさんがけっこう活躍したアイドルだったんです。それもあって、実は両親、とくに父親は私をもともと芸能界に入れたかったらしくて。
ただ、父親はけっこうドライなので、そういう話は全然してくれなかったんですけど（笑）。やりたいことを勝手にやっていたら、自然とアイドルになれたって感じです。
◆憧れのアイドルの世界は超絶ブラック
――憧れのアイドルになったわけですが、アイドル生活は楽しめましたか？
逢沢：それが、けっこうブラックというか……。真夜中までレッスンで家に帰れなくて、翌朝そのまま学校に行くとか、今では問題になりそうな環境でしたね。お給料もありませんでしたし。
――え、ヤバいじゃないですか。
逢沢：アイドルって言っても、メジャーじゃない地下アイドルグループのひとつって感じでしたから。お給料のぶん、グループのプロモーションにお金を回してくれていたので、テレビ出演とかにはつながっていたんですけどね。
テレビへの出演や大きな会場でのライブは楽しかったですけど、ずっと「早く辞めたい」って思っていました。
◆彼氏との画像が流出して大炎上
――うーん、なかなか厳しいですね。しかもそのあと、炎上事件を起こしてしまったと。
逢沢：よくご存じですね（笑）。高1のときに、彼氏とのツーショット画像が流出しちゃったんです。
アップしたのはSNSのプライベートアカウントで、もちろん鍵はかけていたんですけど、たぶんファンの方が友達のふりをしてフォロー申請してきて、うっかりOKしちゃったのかな……。
で、画像が流出して大問題になりました。
今なら鍵アカウントでもそういう画像をアップする危険性はわかるんですが、まだ若かったのでアップして友達に見てもらいたかったんですよね。
――でも炎上後も、アイドル活動は続けていますよね。
逢沢：というか、クビにもしてくれなくて。私はそんな状態でファンの方の前に出たくないから「辞めたい」と伝えたんですけどね。
契約の問題もあって「謝罪文を書いて、もう1回やり直す」って形になりました。
ファンの方も目に見えて減りましたし、精神的にツラかったですけど、逆に「こんなことがあっても続けるなんて、勇気づけられた」って言ってくれる方もいたのは救われましたね。
――その後、グループ全員卒業という形でアイドル活動を終了。いろいろ、大変な思いをなさっていますね。
華やかなイメージの裏で、その背景には個々の選択や葛藤が存在しています。
今回は、地下アイドル時代のブラックな環境や炎上騒動を経て一度芸能界から離れた後、「絶対にやらない」と決めていたセクシー女優の道を選んだ逢沢みゆさんに話を聞きました。
――逢沢さんは、もともとアイドルとして活動していたんですよね。アイドルに憧れていたんですか？
逢沢みゆ（以下 逢沢）：はい、小学校1年生くらいのときに放送していた、アイドルのアニメが好きだったんです。
それがきっかけで、小学校3、4年生くらいのときには友達とオーディション雑誌を見て、いろいろなオーディションに参加しまくっていました。
――それで合格して、アイドルに。
逢沢：最初は友達が合格したんですけど、親に反対されたのかな、辞退しちゃって。
「じゃあ、私も合格できるかも」って同じグループのオーディションを受けたら、本当に合格できたんです。12歳のときですね。
――ご両親の反応は？
逢沢：喜んでくれましたよ。実は、私のおばさんがけっこう活躍したアイドルだったんです。それもあって、実は両親、とくに父親は私をもともと芸能界に入れたかったらしくて。
ただ、父親はけっこうドライなので、そういう話は全然してくれなかったんですけど（笑）。やりたいことを勝手にやっていたら、自然とアイドルになれたって感じです。
◆憧れのアイドルの世界は超絶ブラック
――憧れのアイドルになったわけですが、アイドル生活は楽しめましたか？
逢沢：それが、けっこうブラックというか……。真夜中までレッスンで家に帰れなくて、翌朝そのまま学校に行くとか、今では問題になりそうな環境でしたね。お給料もありませんでしたし。
――え、ヤバいじゃないですか。
逢沢：アイドルって言っても、メジャーじゃない地下アイドルグループのひとつって感じでしたから。お給料のぶん、グループのプロモーションにお金を回してくれていたので、テレビ出演とかにはつながっていたんですけどね。
テレビへの出演や大きな会場でのライブは楽しかったですけど、ずっと「早く辞めたい」って思っていました。
◆彼氏との画像が流出して大炎上
――うーん、なかなか厳しいですね。しかもそのあと、炎上事件を起こしてしまったと。
逢沢：よくご存じですね（笑）。高1のときに、彼氏とのツーショット画像が流出しちゃったんです。
アップしたのはSNSのプライベートアカウントで、もちろん鍵はかけていたんですけど、たぶんファンの方が友達のふりをしてフォロー申請してきて、うっかりOKしちゃったのかな……。
で、画像が流出して大問題になりました。
今なら鍵アカウントでもそういう画像をアップする危険性はわかるんですが、まだ若かったのでアップして友達に見てもらいたかったんですよね。
――でも炎上後も、アイドル活動は続けていますよね。
逢沢：というか、クビにもしてくれなくて。私はそんな状態でファンの方の前に出たくないから「辞めたい」と伝えたんですけどね。
契約の問題もあって「謝罪文を書いて、もう1回やり直す」って形になりました。
ファンの方も目に見えて減りましたし、精神的にツラかったですけど、逆に「こんなことがあっても続けるなんて、勇気づけられた」って言ってくれる方もいたのは救われましたね。
――その後、グループ全員卒業という形でアイドル活動を終了。いろいろ、大変な思いをなさっていますね。