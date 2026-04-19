BLACKPINK、JISOO（ジス）の姉でインフルエンサーのキム・ジユンが19日までに、自身のインスタグラムに化粧品ブランドの告知文とともに写真を数枚アップした。韓国メディアのスポーツ京郷は19日「すでに美貌は完成…ジスの姉が上品な美貌を披露した」の見出しで、写真を複数枚掲載した。

記事では「公開された写真の中で、キム・ジユンははっきりとした上品な顔立ちで注目された。特に、妹のジスに似た雰囲気で視線を奪った。BLACKPINKジスの実の姉として知られる前から、美貌で注目されていた。現在はインフルエンサーとして活躍している。インスタグラムのフォロワーは約55万人で、個人のYouTubeチャンネルを通じてさまざまなコンテンツも発信している」と報じた。

大韓航空の元客室乗務員だったキム・ジユンは、韓国のテレビ局tvNの新バラエティー番組への出演が控えている。ファッション界で最も注目される人物を選ぶクリエイターサバイバルで、5月12日に初放送される。

ジスとの関連性を聞かれることが多く、最近は「ジスの姉というプレッシャーはない。注目されるのは仕方ないこと。こんな風に生まれたから」と淡々と答えている。