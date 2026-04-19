【独占インタビュー】小島瑠璃子「前を向いて生きなければと思えたのは、息子の存在があったから」

２年半の芸能活動休止と夫の急逝を乗り越え、新人経営者として再始動金髪に込められた決意

明るい表情を引き立てるブロンドヘア。かつてのトレードマークだった黒髪からイメチェンしたタレントの小島瑠璃子（32）は、「春らしく、金髪に少しピンクを混ぜてみたんですが、思った通りの色に定着させるのが難しくて」と照れ臭そうに微笑んだ。

首を傾けるたびに、さらりと揺れる金髪。その仕草一つひとつから、本誌カメラマンの意図を的確に汲み取るプロフェッショナルとしての感覚が伝わってくる。２年半の活動休止期間があったとは思えないほど、撮影現場での立ち居振る舞いは洗練されていた。

「昨年10月に活動復帰を発表してから、テレビやネット動画には出演していますが、雑誌のインタビューは初めてになりますね。よろしくお願いします」

15歳で芸能界入りして以来、13年間にわたり第一線で活動してきた小島。休止期間を経て活動を再開した現在の生活は、タレント、経営者、そして母親という三つの軸で成り立っている。

「今回は撮影用の衣装としてワンピースを着ましたが、私服は薄手のタートルネック＆デニムと決めているんです。トップス３枚とデニム２本しか持っていないので、それを交互に着ています。ほぼ制服ですね（笑）。コーディネートに頭を悩ませる時間がもったいなくて」

’09年、ホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを獲得し芸能界へ。トーク力を武器に、バラエティやスポーツ番組、教養番組などでＭＣを務めるなど、幅広い活躍を見せてきた。なかでも小島の名を轟かせたのが、’17年に出演した衆院選の選挙特番『池上彰の総選挙ライブ』（テレビ東京系）。生中継で開票センターからのリポートを担当し、その返し方やコメント力で、・こじるり無双・と評されるようになる。しかし、当の本人は複雑な心境だったと振り返った。

「ありがたいことに仕事量は増えましたが、自分では無双だなんて思えなくて。完璧であることを求められ、いろいろなことのハードルが上がった気がしました。荷が重かったし、しんどかったですね」

メディアから引く手あまたの人気を誇るなか、’23年２月にホリプロを退社。翌月、サウナ事業を展開する会社経営者・北村功太氏（享年29）と結婚すると、念願だった中国への短期留学も果たした。帰国後、長男を出産してからは専業主婦として家事や育児に専念する日々。穏やかな幸せが続くかと思われたが、昨年２月、状況は一変――夫が急逝したのだ。

「日頃から事業を頑張っている彼を支えたいと思っていました。でも……彼の心には私も理解しきれない何かがあったのかもしれません。そう考えれば考えるほど苦しくて、あの日からの時間は、これまで経験したことがないぐらい心身ともにつらかった。そんななかでも前を向いて生きなければならないと思えたのは、やはり息子の存在があったからです」

昨年10月には個人事務所を立ち上げ、芸能活動を再開。社長業・タレント業に加え、お茶の事業にも取り組んでいることを報告した。これは、つらい時期にお茶を飲む時間に救われたという自身の経験がもとになっている。

今後の目標を尋ねると、40代の自分に「30代で頑張っておいてくれて、ありがとう」と言われること。そう話す小島の目には、強い光が宿っていた。

「かつては、自分もこんな人になりたいという憧れを抱いていた時期もあったけど、この１年でそれも完全になくなりました。他人に憧れても同じにはなれないと気づけたから。それに、進んで嫌われたいとは思わないけれど、好かれようとも思わなくなりました。無理に取り繕う必要もないし、自分は自分らしくいればそれでいいんじゃないかなって。……ほら、ずっと前からＳＭＡＰさんが歌ってくれていたじゃないですか。『ナンバーワンじゃなくて、オンリーワンだよ』って（笑）」

オンリーワンの存在感を強みに、真の“こじるり無双“が始まった。

『FRIDAY』2026年5月1・8日合併号より

取材・文：音部美穂