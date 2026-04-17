こういうの求めてたッッ！【コストコ】気軽に食べられる♡「ヘルシーおやつ」

ダイエット中や食生活の改善中におやつが無性に食べたくなった時は、気軽に食べられる「ヘルシーおやつ」が嬉しいもの。【コストコ】で手に入る大容量サイズでストックすれば、いつでもすぐに食べられて「どうしても食べたい！」という気持ちを満たすことができるはず。そこで今回は、気軽に食べられる、コストコのヘルシーおやつを紹介します。

食物繊維が豊富なドライフルーツ

@costco_msanさんが「激推し美容おやつ」として紹介している、「博士のドライパイナップル」。コストコの公式オンラインストアによると、「最適な品種選びからたどり着いた自信作」なのだそう。ドライフルーツは、食物繊維やミネラルが豊富なので、ダイエット中の人も手に取りやすいはず。@costco_msanさんいわく、「甘さが自然」「空腹でお菓子食べたい時に罪悪感なく食べれる」とのこと。

朝食にもおやつにも大活躍するヨーグルト

「アテナ マヌカハニーギリシャヨーグルト」は、一般的なヨーグルトより高タンパク質と言われるギリシャヨーグルトに、マヌカハニーをプラスしたヘルシーで満足度が高そうなヨーグルト。マヌカハニーの甘みがあるため、そのまま食べてもOK！ グラノーラやバナナなど、好きな食品を加えてボリュームアップさせるのもおすすめの食べ方です。

カカオのほろ苦さが主役のプロテインバー

「レジーナ プロテインチョコレートバー アソートパック」は、「ダークチョコレート」「シリアル & アーモンド」「ストロベリー」の3種類の味のプロテインチョコレートバーがセットになっています。どのフレーバーも、砂糖と合成甘味料不使用で、カカオのほろ苦さが際立つ味わいになっているよう。少し口寂しいときに、パクっと食べられる手軽さもおすすめのポイントです。

果汁100%のナチュラルなジュース

1.75Lの大容量パックに入った「ZU ザクロジュース 100% ストレート」。保存料、着色料、砂糖不使用のため、果汁そのものの味をダイレクトに感じられそう。@costco_hackerさんいわく「砂糖不使用なのに自然な甘みがしっかりある」「その一方で、後味に少し渋みと深み」とのことで、自然由来の複雑な味を楽しめるジュースになっているよう。炭酸で割れば、お腹も膨れてさっぱりとした味になるかもしれません。

罪悪感なく楽しめそうなコストコのヘルシーおやつは、小腹が空いたとき、口寂しいときに重宝しそう。ダイエット中やボディメイク中の、おやつにもおすすめです。気軽に食べられるヘルシーおやつは、お気に入りを見つけたら、ストック買いしておくと安心できそうです。

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※こちらの記事では@costco_msan様、@costco_hacker様、@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：河合 ひかる