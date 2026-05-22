自律神経失調症で控えたほうがいいものについて解説していきます。 ※この記事はメディカルドックにて『「自律神経失調症」を発症したら「食べてはいけないもの」はご存知ですか？』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）専門領域分類 精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。 保有免許・資格 医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定