年齢を重ねると、濃厚でボリュームたっぷりな洋食より、あっさりした和食が恋しくなるもの。ただし、和食は塩分の高さが気になるという人もいるだろう。書籍『疲れやすいオトナ女子を救う あなたの食習慣を変える100の提案』の著者で管理栄養士の星穂奈美さんに、和食中心の献立でも、少しでも減塩につなげられる食習慣のコツを教えてもらった。和食に潜む“塩分問題”和食は、洋食と比べカロリーが低く、また栄養のバランスが良