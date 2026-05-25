富士山周辺のソウルフードはなぜ麺類ばかりなのか？ 米より麦の栽培が向いていた 「富士宮やきそば」「吉田のうどん」「ほうとう」など、富士山周辺のソウルフードには麺類が多く見られます。これは偶然ではなく、富士山麓の自然条件や、そこで営まれてきた暮らしと深く関係しています。 富士山麓は火山灰を多く含む土壌が広がり、水はけがよいため、水田に水をたたえておく必要がある米づくりは安定しにく