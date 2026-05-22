第1回【「コメ5キロが2000円台に！」は本当か…スーパーを回る関係者が明かす意外な実情「最大の懸念は“6月暴落説”が現実となるか」】からの続き──。長野県のJA幹部が2025年4月、「5キロ4000円のコメは1杯50円。これに対してコンビニのサンドウィッチは300円から350円。コメのほうが安い」と主張し、炎上したことがあった。農林水産省が管轄する「米穀安定供給確保支援機構」という公益社団法人がある。略称は「米穀機構」で