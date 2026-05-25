炭水化物を控えれば、あとは何を食べても痩せる―“甘い”言葉に従って過度に糖を制限した先には、思わぬ落とし穴が待ち受けている。「たんぱく質を摂れば大丈夫」は本当か夕食では炭水化物を摂らない、茶碗によそうご飯の量は少なめに―こうした「糖質制限ダイエット」を実践している読者もいるのではないだろうか。糖質さえ控えれば肉や酒は自由に飲み食いできて、ハードな運動も必要ないと、都合よく考えている人は少なくない。